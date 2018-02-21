"Челси" открыл счет в игре с "Барселоной"

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"Челси" открыл счет в игре с "Барселоной"Лондонский "Челси" открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

Автором забитого мяча на 62-й минуте игры стал вингер "аристократов" Виллиан.

Напомним, Луис Суарес еще на тайм увеличил свою рекордную безголевую серию. | soccernews.ru

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