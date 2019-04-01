"Челси" отложил переговоры с Хадсоном-Одои о продлении контракта

"Челси" в ближайшие два месяца не будет вести переговоры о продлении контракта с вингером Каллумом Хадсоном-Одои, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб решил отложить этот вопрос до лета, чтобы не отвлекать футболиста от игры в решающих матчах сезона.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в 2020 году.

Интерес к 18-летнему англичанину проявляют "Барселона", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус".

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 24 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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