"Челси" отправил Дринкуотера в очередную аренду

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Дэниела Дринкуотера в "Рединг".

"Синие" отдали 31-летнего футболиста в аренду до завершения нынешнего сезона.

Хавбек выступает за "Челси" с 2017 года, сыграл 23 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Для Дринкуотера это уже четвёртая аренда. Ранее его отправляли в "Бернли", "Астон Виллу" и "Касымпашу".

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