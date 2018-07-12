"Челси" отправил Конте в отставку

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"Челси" отправил Конте в отставку

Руководство лондонского "Челси" решило отправить в отставку главного тренера команды Антонио Конте.

Как сообщает Sky Sport Italia, решение об увольнении было озвучено 48-летнему специалисту сегодня.

Новым наставником "синих" станет другой итальянец Маурицио Сарри.

Конте возглавлял "Челси" с 2016 года и выиграл с командой чемпионат и кубок Англии.

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