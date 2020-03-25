"Челси" отпустит Виллиана в Бразилию на время карантина
"Челси" разрешил своему бразильскому хавбеку Виллиану вернуться на родину на время карантина. В Бразилии полузащитника ждут жена и дети.
Напомним, у одного из игроков лондонского клуба, Каллума Хадсон-Одои, был выявлен коронавирус. Все футболисты "синих" находятся в изоляции.
Контракт 31-летнего игрока с "Челси" рассчитан до лета 2020 года. Перерыв в АПЛ продлится до 30 апреля.
А еще: Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом| http://soccernews.ru
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|Челси
|27
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|5
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18