"Челси" отпустит Виллиана в Бразилию на время карантина

"Челси" разрешил своему бразильскому хавбеку Виллиану вернуться на родину на время карантина. В Бразилии полузащитника ждут жена и дети.

Напомним, у одного из игроков лондонского клуба, Каллума Хадсон-Одои, был выявлен коронавирус. Все футболисты "синих" находятся в изоляции.

Контракт 31-летнего игрока с "Челси" рассчитан до лета 2020 года. Перерыв в АПЛ продлится до 30 апреля.

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