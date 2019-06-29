"Челси" ответил "Баварии" на предложение продать Хадсона-Одои
Лондонский "Челси" намерен сохранить в команде своего воспитанника Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "синие" ответили отказом на предложение "Баварии", которая была готова заплатить за 18-летнего англичанина 25 миллионов евро.
Столичный клуб рассчитывает продлить контракт с перспективным вингером. Действующее соглашение истекает через год.
В минувшем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азмун рассказал, какое футбольное правило ему не нравится
-
Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ
-
"Валенсия" объявила о трансфере Черышева
-
Кадыров прокомментировал переход Глушакова в "Ахмат"
-
2
"Милан" отреагировал на исключение из еврокубков
-
"Рубин" перехватил трансферную цель "Зенита"
-
2
Скалони высказался о значимости Месси для сборной Аргентины
-
"Челси" ответил "Баварии" на предложение продать Хадсона-Одои
-
"Бавария" договорилась о трансфере игрока сборной Новой Зеландии
-
ПСЖ нацелился на лидера "Ювентуса"
-
Ди Мария провёл юбилейный матч за сборную Аргентины
-
1
Глушаков стал игроком "Ахмата"
-
Черышев подтвердил, что продолжит карьеру в "Валенсии"
-
Кудряшов назвал тройку лучших игроков РПЛ
-
3
Месси прокомментировал победу над Венесуэлой
-
2
Колумбия уступила Чили в четвертьфинале Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 28 июня
-
Сборная ЮАР победила Намибию во втором туре Кубка Африки
-
Полузащитник ЦСКА Бистрович присоединился к команде на сборе в Австрии
-
Глушаков готов перейти в "Ахмат"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16