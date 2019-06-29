"Челси" ответил "Баварии" на предложение продать Хадсона-Одои

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"Челси" ответил "Баварии" на предложение продать Хадсона-Одои

Лондонский "Челси" намерен сохранить в команде своего воспитанника Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" ответили отказом на предложение "Баварии", которая была готова заплатить за 18-летнего англичанина 25 миллионов евро.

Столичный клуб рассчитывает продлить контракт с перспективным вингером. Действующее соглашение истекает через год.

В минувшем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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