"Челси" озвучил цену на Фабрегаса

Лондонский "Челси" озвучил цену на своего полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "синие" хотят выручить от продажи 31-летнего испанца 12 миллионов евро.

Напомним, что главным претендентом на звёздного хавбека считается "Монако".

Контракт Фабрегаса с "Челси" истекает летом 2019 года. В текущем сезоне игрок провёл за "пенсионеров" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Челси" нацелился на звёздного форварда. | http://soccernews.ru