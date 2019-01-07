"Челси" озвучил цену на Фабрегаса

Теги челсисеск фабрегас

"Челси" озвучил цену на Фабрегаса

Лондонский "Челси" озвучил цену на своего полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "синие" хотят выручить от продажи 31-летнего испанца 12 миллионов евро.

Напомним, что главным претендентом на звёздного хавбека считается "Монако".

Контракт Фабрегаса с "Челси" истекает летом 2019 года. В текущем сезоне игрок провёл за "пенсионеров" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Челси" нацелился на звёздного форварда. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов