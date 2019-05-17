"Челси" озвучил диагноз Лофтус-Чика

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"Челси" озвучил диагноз Лофтус-Чика

Стал известен характер травмы полузащитника лондонского "Челси" Рубена Лофтус-Чика.

Как сообщает официальный сайт "синих", у 23-летнего футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Сроки восстановления после таких повреждений могут достигать шести месяцев.

В текущем сезоне Лофтус-Чик сыграл за "Челси" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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