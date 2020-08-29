"Челси" озвучил "Интеру" стоимость Канте

"Интер" ведёт переговоры с "Челси" о трансфере полузащитника Нголо Канте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "синие" уже назвали своим коллегам цену на звёздного хавбека - 50 миллионов евро.

Видеть французского опорника в своей команде очень хочет главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

В прошлом сезоне 29-летний Канте сыграл за "Челси" 28 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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