"Челси" озвучил "Милану" стоимость Бакайоко

"Милан" может этим летом вернуть полузащитника Тьемуэ Бакайоко, который уже играл в команде в сезоне 2018/19.

По информации журналиста Николо Скиры, "синие" готовы продать француза за 20-25 миллионов евро.

Итальянский клуб собирается предложить футболисту контракт до 2024 года с зарплатой 4 миллиона евро.

Напомним, что нынешний сезон Бакайоко провёл в "Монако", который опцию выкупа игрока решил не активировать.

Не пропустите: "Милан" определился с трансферным бюджетом на лето. | http://soccernews.ru