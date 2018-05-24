"Челси" озвучил "Реалу" требования по трансферу Азара
Лондонский "Челси" озвучил мадридскому "Реалу" требования по трансферу своего ведущего игрока линии атаки Эдена Азара.
Так, по сведениям испанской прессы, "аристократы" будут готовы отпустить 27-летнего бельгийца на "Сантьяго Бернабеу", если в обратном направлении они получат 50 миллионов евро и вингера королевского клуба Марко Асенсио.
Напомним, Баллак может получить должность в структуре "Челси". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31