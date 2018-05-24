"Челси" озвучил "Реалу" требования по трансферу Азара

Теги челсиреал мадридмарко асенсиоэден азар

"Челси" озвучил "Реалу" требования по трансферу АзараЛондонский "Челси" озвучил мадридскому "Реалу" требования по трансферу своего ведущего игрока линии атаки Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, "аристократы" будут готовы отпустить 27-летнего бельгийца на "Сантьяго Бернабеу", если в обратном направлении они получат 50 миллионов евро и вингера королевского клуба Марко Асенсио.

Напомним, Баллак может получить должность в структуре "Челси". | soccernews.ru

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