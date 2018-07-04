"Челси" озвучил свою позицию по будущему Канте

Лондонский "Челси" озвучил свою позицию по будущему своего полузащитника Н'Голо Канте, интерес к которому проявляют несколько европейских топ-клубов.

Так. по сведениям Le 10 Sport, "аристократы" дали ясно понять потенциальным покупателям 27-летнего хавбека, что они не намерены рассматривать вариант с его продажей.

В прошлом сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" готов обменять Виллиана в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru