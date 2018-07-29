"Челси" перебил предложение "Милана" Игуаину

1 Теги ювентусмиланчелсигонсало игуаин

"Челси" перебил предложение "Милана" ИгуаинуЛондонский "Челси" перебил предложение "Милана" форварду туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаину, информирует Sunday Mirror.

По сведениям источника, "россонери" были готовы платить 30-летнему нападающему "старой синьоры" 90 тысяч евро в неделю. Однако "аристократы" уведомили аргентинца, что их предложение предполагает установление оклада для него на уровне 135-ти тысяч евро за сезон.

Напомним, вчера "Челси" по пенальти обыграл "Интер". | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

135 в неделю видимо Хоть почитайте что пускаете в массы

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