"Челси" перебил предложение "Милана" Игуаину

Лондонский "Челси" перебил предложение "Милана" форварду туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаину, информирует Sunday Mirror.

По сведениям источника, "россонери" были готовы платить 30-летнему нападающему "старой синьоры" 90 тысяч евро в неделю. Однако "аристократы" уведомили аргентинца, что их предложение предполагает установление оклада для него на уровне 135-ти тысяч евро за сезон.

Напомним, вчера "Челси" по пенальти обыграл "Интер". | soccernews.ru