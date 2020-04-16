"Челси" передумал продавать Канте

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте, скорее всего, останется в команде, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "синие" передумали продавать звёздного француза грядущим летом.

Напомним, что интерес к 29-летнему полузащитнику проявляли "Реал", "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

В текущем сезоне Канте сыграл за "Челси" 22 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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