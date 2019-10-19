"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом" и другие результаты 9-го тура АПЛ
Представляем результаты 9-го тура АПЛ.
"Челси" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Алонсо, 73 - 1:0
"Челси": Аррисабалага, Зума, Томори, Алонсо, Аспиликуэта, Маунт (Пулишич, 64), Жоржиньо, Виллиан, Баркли (Ковачич, 43), Хадсон-Одои, Абрахам.
"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Виллемс, Йедлин, Шер, Сен-Максимен (Гэйл, 85), Альмирон (Кэрролл, 70), Лонгстафф, Лонгстафф, Ласселс, Жоэлинтон (Атсу, 83).
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" 1:1
Голы: Дукуре, 6 - 0:1, Алли, 86 - 1:1
"Тоттенхэм": Гассанига, Роуз, Санчес (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд, Орье, Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Ламела, 63), Уинкс (Ндомбеле, 70), Вертонген, Кейн.
"Уотфорд": Фостер, Доусон, Кабаселе, Кэткарт, Холебас, Чалоба, Дукуре, Перейра (Хьюз, 84), Клеверли, Янмат (Фемения, 71), Уэлбек (Деулофеу, 4).
"Астон Вилла" - "Брайтон" 2:1
Голы: Уэбстер, 21 - 0:1, Грилиш, 45 - 1:1, Таргетт, 90 - 2:1
"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Энгельс, Гильбер, Таргетт, Накамба, Макгинн, Грилиш, Хурихэйн (Трезеге, 63), Эль-Гази (Дуглас Луис, 76), Уэсли (Дэвис, 76).
"Брайтон": Райан, Монтойя (Даффи, 70), Уэбстер, Данк, Берн, Стивенс, Муй, Проппер, Гросс, Мопе (Элзейт, 81), Коннолли (Марч, 46).
"Борнмут" - "Норвич" 0:0
"Борнмут": Рэмсдейл, Рико, Кук, Смит, Аке, Уилсон (Данджума, 69), Кук, Биллинг, Фрэйзер, Соланке (Кинг, 62), Уилсон.
"Норвич": Крул, Годфри (Трибулл, 50), Ааронс, Льюис, Амаду, Ляйтнер (Србены, 90), Тетти, Буэндиа, Кэнтуэлл (Эрнандес, 81), Маклин, Пукки.
"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" 1:1
Голы: Ингз, 53 - 1:0, Хименес (пен), 61 - 1:1
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Беннетт (Вальехо, 18), Боли, Кастро, Моутинью, Рубен Невеш (Доэрти, 46), Дендонкер, Траоре, Кутроне (Диогу Жота, 62), Хименес.
"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Йосида, Валери (Буфаль, 76), Уорд-Проуз, Ромеу (Данзо, 82), Редмонд, Хейбьерг, Вестергор, Ингз.
"Лестер" - "Бернли" 2:1
Голы: Вуд, 26 - 0:1, Варди, 45 - 1:1, Тилеманс, 74 - 2:1
"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Мэддисон (Прат, 73), Ндиди, Барнс (Морган, 79), Тилеманс, Перес (Грэй, 67), Варди.
"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Брэйди (Леннон, 65), Вествуд, Хендрик, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Эвертон
|9
|10
|13
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|14
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|16
|Астон Вилла
|8
|8
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|8
|18
|Саутгемптон
|8
|7
|19
|Норвич Сити
|8
|6
|20
|Уотфорд
|8
|3