"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом" и другие результаты 9-го тура АПЛ

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"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом" и другие результаты 9-го тура АПЛ

Представляем результаты 9-го тура АПЛ.

"Челси" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Алонсо, 73 - 1:0

"Челси": Аррисабалага, Зума, Томори, Алонсо, Аспиликуэта, Маунт (Пулишич, 64), Жоржиньо, Виллиан, Баркли (Ковачич, 43), Хадсон-Одои, Абрахам.

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Виллемс, Йедлин, Шер, Сен-Максимен (Гэйл, 85), Альмирон (Кэрролл, 70), Лонгстафф, Лонгстафф, Ласселс, Жоэлинтон (Атсу, 83).


"Тоттенхэм" - "Уотфорд" 1:1

Голы: Дукуре, 6 - 0:1, Алли, 86 - 1:1

"Тоттенхэм": Гассанига, Роуз, Санчес (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд, Орье, Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Ламела, 63), Уинкс (Ндомбеле, 70), Вертонген, Кейн.

"Уотфорд": Фостер, Доусон, Кабаселе, Кэткарт, Холебас, Чалоба, Дукуре, Перейра (Хьюз, 84), Клеверли, Янмат (Фемения, 71), Уэлбек (Деулофеу, 4).


"Астон Вилла" - "Брайтон" 2:1

Голы: Уэбстер, 21 - 0:1, Грилиш, 45 - 1:1, Таргетт, 90 - 2:1

"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Энгельс, Гильбер, Таргетт, Накамба, Макгинн, Грилиш, Хурихэйн (Трезеге, 63), Эль-Гази (Дуглас Луис, 76), Уэсли (Дэвис, 76).

"Брайтон": Райан, Монтойя (Даффи, 70), Уэбстер, Данк, Берн, Стивенс, Муй, Проппер, Гросс, Мопе (Элзейт, 81), Коннолли (Марч, 46).


"Борнмут" - "Норвич" 0:0

"Борнмут": Рэмсдейл, Рико, Кук, Смит, Аке, Уилсон (Данджума, 69), Кук, Биллинг, Фрэйзер, Соланке (Кинг, 62), Уилсон.

"Норвич": Крул, Годфри (Трибулл, 50), Ааронс, Льюис, Амаду, Ляйтнер (Србены, 90), Тетти, Буэндиа, Кэнтуэлл (Эрнандес, 81), Маклин, Пукки.


"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" 1:1

Голы: Ингз, 53 - 1:0, Хименес (пен), 61 - 1:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Беннетт (Вальехо, 18), Боли, Кастро, Моутинью, Рубен Невеш (Доэрти, 46), Дендонкер, Траоре, Кутроне (Диогу Жота, 62), Хименес.

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Йосида, Валери (Буфаль, 76), Уорд-Проуз, Ромеу (Данзо, 82), Редмонд, Хейбьерг, Вестергор, Ингз.


"Лестер" - "Бернли" 2:1

Голы: Вуд, 26 - 0:1, Варди, 45 - 1:1, Тилеманс, 74 - 2:1

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Мэддисон (Прат, 73), Ндиди, Барнс (Морган, 79), Тилеманс, Перес (Грэй, 67), Варди.

"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Брэйди (Леннон, 65), Вествуд, Хендрик, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра, 83).

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