"Челси" переключит внимание с Лукаку на Морату

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"Челси" переключит внимание с Лукаку на Морату

"Челси" ищет альтернативу форварду "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в случае неудачи с Лукаку "синие" попробуют заполучить нападающего "Реала" Альваро Морату.

Напомним, что "Реал" требует за Морату 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мората провел 43 поединка и забил 20 голов.

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