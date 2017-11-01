"Челси" - первый английский клуб, проигравший в ЛЧ в этом сезоне

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"Челси" - первый английский клуб, проигравший в ЛЧ в этом сезоне

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" на выезде проиграл "Роме" со счетом 0:3.

Это поражение стало первым для английских клубов в ЛЧ в этом сезоне.

В предыдущих 16 матчах англичане добились 12 побед при 4 ничьих.

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