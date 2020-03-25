"Челси" планирует купить защитника "Аякса" Тальяфико

"Челси" интересуется защитником "Аякса" Николосом Тальяфико. Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, лондонский клуб отказался от решения покупать у "Лестера" Бена Чилуэлла, поэтому решил нацелиться на 27-летнего Тальяфико, который обойдется "синим" дешевле.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 38 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его трансферная стоимость - 35 миллионов евро.

А еще: "Рома" нацелилась на таланта из "Аякса"| http://soccernews.ru