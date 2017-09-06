"Челси" планирует обменять Косту на звезду "Атлетико"

Лондонский "Челси" может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Атлетико", информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" рассчитывают уже в зимнее трансферное окно приобрести форварда "матрасников" Антуана Гризманна. При этом чемпион Англии планирует воспользоваться желанием "Атлетико" заполучить Диего Косту, включив своего 28-летнего нападающего в будущую сделку по французскому бомбардиру.

Напомним, "Челси" поборется с "Ливерпулем" и "Арсеналом" за Мюллера. | soccernews.ru