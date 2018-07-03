"Челси" планирует отдать Головина в аренду сразу после его трансфера



"Челси" продолжает переговоры о покупке полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро. После оформления трансфера лондонцы планируют отдать хавбека в аренду голландскому "Витесс", который недавно возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

При этом сам футболист против ухода в аренду в другой клуб. Напомним, что 22-летним Головиным также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Барселона" и "Реал".

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