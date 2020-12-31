"Челси" планирует подписать Санчо

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"Челси" планирует подписать СанчоФорвард дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо является трансферной целью для "Челси", сообщает Que Golazo.

Как сообщает источник, лондонский клуб хочет подписать нападающего в летнее трансферное окно, тем самым перехватив 20-летнего англичанина у "Манчестер Юнайтед".

В сезоне 2020/2021 немецкой Бундеслиги Санчо вышел на поле в футболке "Боруссии" 11 раз. В его активе 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

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