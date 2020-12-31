"Челси" планирует подписать Санчо

Форвард дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо является трансферной целью для "Челси", сообщает Que Golazo.

Как сообщает источник, лондонский клуб хочет подписать нападающего в летнее трансферное окно, тем самым перехватив 20-летнего англичанина у "Манчестер Юнайтед".