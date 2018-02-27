"Челси" планирует предложить Азару рекордный в истории клуба контракт

Лондонский "Челси" планирует предложить своему вингеру Эдену Азару рекордный в истории клуба контракт, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, "аристократы" рассчитывают, что зарплата в размере 340 тысяч евро в неделю (чуть более 17,5 миллиона евро за сезон) убедит бельгийца продолжить свои выступления на "Стэмфорд Бридж".

Нынешний контракт Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, Азар обошел Месси и Неймара по обводкам в топ-5 европейских чемпионатах. | soccernews.ru