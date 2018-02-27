"Челси" планирует предложить Азару рекордный в истории клуба контракт

Теги эден азарчелси

"Челси" планирует предложить Азару рекордный в истории клуба контрактЛондонский "Челси" планирует предложить своему вингеру Эдену Азару рекордный в истории клуба контракт, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, "аристократы" рассчитывают, что зарплата в размере 340 тысяч евро в неделю (чуть более 17,5 миллиона евро за сезон) убедит бельгийца продолжить свои выступления на "Стэмфорд Бридж".

Нынешний контракт Азара с "Челси" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, Азар обошел Месси и Неймара по обводкам в топ-5 европейских чемпионатах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов