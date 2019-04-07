"Челси" планирует приобрести Левандовски

"Челси" занят поиском нового центрального форварда.

Как сообщает Mirror, на эту роль "синие" рассматривают форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Однако отметим, что трансфер может не состояться из-за возможных трансферных ограничений лондонского клуба.

Трансферная стоимость Левандовски оценивается в 70 миллионов евро. В этом сезоне он забил 35 голов в 39 играх.

Кроме того, "Челси" хочет подписать 19-летнего нападающего дортмундской "Боруссии" Александра Исака.

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