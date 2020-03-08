"Челси" планирует приобрести тер Штегена

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"Челси" планирует приобрести тер Штегена

"Челси" намерен купить голкипера "Барселоны"  Марка-Андре тер Штегена, информирует Express.

По данным источника, лондонский клуб хочет купить футболиста, у которого на данный момент конфликт с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Ссора произошла в матче Примеры с "Валенсией" (0:2).

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован "Ювентус".

В этом сезоне 27-летний футболист участвовал в 34 матчах за "Барсу", пропустив 34 гола.

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