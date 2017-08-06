"Челси" планирует приобрести ван Дейка и Дринкуотера

Журналист Sky Sports Джим Уайт поделился информацией о том, кого хочет подписать "Челси" в это трансферное окно.

"Надежный источник сказал мне, что Конте рассчитывает подписать ван Дейка и высоко оценивает игровые навыки Дринкуотера" - написал Уайт в своем твиттере.

Напомним, что ранее главным претендентом на Вирджила ван Дейка считался "Ливерпуль".

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