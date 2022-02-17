"Челси" планирует продлить контракт с Маунтом

Фото: инстаграм Маунта\Автор неизвестен

Хавбек лондонского "Челси" и сборной Англии Мэйсон Маунт может продлить контракт с "синими", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в следующие несколько месяцев "Челси" начнет переговоры с полузащитником о новом соглашении.

Текущий контракт англичанина рассчитан до 2024 года и "синие" планируют продлить его уже в этом году для того, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем.

В нынешнем сезоне Маунт сыграл в составе "Челси" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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