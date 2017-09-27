"Челси" планирует сделать громкое подписание уже в январе

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"Челси" планирует сделать громкое подписание уже в январеЛондонский "Челси" планирует сделать громкое подписание уже ближайшим январем, информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" намерены предпринять попытки приобрести форварда французского ПСЖ Эдинсона Кавани. Англичане рассчитывают, что парижане будут готовы расстаться со своим ключевым нападающим ввиду его натянутых отношений с Неймаром. В "Челси" Кавани должен будет стать заменой Диего Косте, который вернулся в мадридский "Атлетико".

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Атлетико". | soccernews.ru

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