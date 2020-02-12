"Челси" планирует в летнее трансферное окно купить игрока "Аякса"

"Челси" планирует в летнее трансферное окно усилить свой состав, утверждает The Telegraph.



По данным источника, руководство клуба готово выделить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду около 170 миллионов евро. Наставник планирует купить вингера "Аякса" Хакима Зиеша. Голландский клуб готов отпустить игрока не менее чем за 50 миллионов евро.



Отметим, недавно для "Челси" был снят трансферный запрет.



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