"Челси" планирует заполучить Доннарумму

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"Челси" планирует заполучить ДоннаруммуГолкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма входит в список потенциальных покупок лондонского "Челси" на ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport. 

Вратарь является приоритетной целью для "аристократов" на данной позиции. Итальянец все еще не подписал новое соглашение с "россонери" и может покинуть команду летом бесплатно.

"Милан" готов предложить 7,5 миллионов евро в год и контракт на пять лет без опции выкупа, однако агент футболиста Мино Райола требует для своего клиента 10 миллионов евро и короткий контракт.

Стоит отметить, что в распоряжении главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля уже есть Менди и Кепа, а на Доннарумму претендует также ПСЖ.

Читать также: Райола хочет, чтобы Доннарумма получал в "Милане" 10 млн евро | http://soccernews.ru
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