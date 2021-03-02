"Челси" планирует заполучить Доннарумму

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма входит в список потенциальных покупок лондонского "Челси" на ближайшее трансферное окно, сообщает Eurosport.

Вратарь является приоритетной целью для "аристократов" на данной позиции. Итальянец все еще не подписал новое соглашение с "россонери" и может покинуть команду летом бесплатно.

"Милан" готов предложить 7,5 миллионов евро в год и контракт на пять лет без опции выкупа, однако агент футболиста Мино Райола требует для своего клиента 10 миллионов евро и короткий контракт.