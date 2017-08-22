"Челси" по-прежнему претендует на ван Дейка

Лондонский "Челси" не теряет надежд купить защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" рассчитывают заполучить голландского центрбека до закрытия летнего трансферного окна.

Впрочем, пока "Челси" не делал конкретных предложений по 26-летнему футболисту.

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