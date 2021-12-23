"Челси" победил "Брентфорд" и вышел в полуфинал Кубка лиги

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Челси" на выезде обыграл "Брентфорд" и завоевал путевку в полуфинал.

Победу лондонскому клубу принесли голы Жоржиньо и автогол Понтуса Янссона.

"Брентфорд" – "Челси" - 0:2 (0:0)

Голы: Янссон, 80 (автогол) - 0:1, Жоржиньо, 85 (с пенальти) - 0:2

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Янссон, Соренсен, Пиннок, Генри (Годдос, 73), Канос, Йенсен (Форсс, 81), Янельт (Нергор, 66), Баптист (Оньека, 74), Висса (Тоуни, 65), Мбемо.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Сарр, Алонсо, Саймонс (Джеймс, 65), Баркли (Канте, 76), Ковачич (Жоржиньо, 46), Сауль, Вейл (Маунт, 65), Сунсап-Белл (Пулишич, 46).

Не пропустите: Защитник ПСЖ может перейти в "Челси". | http://soccernews.ru