"Челси" победил "Брентфорд" и вышел в полуфинал Кубка лиги

Теги челсибрентфорд

"Челси" победил "Брентфорд" и вышел в полуфинал Кубка лиги

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Челси" на выезде обыграл "Брентфорд" и завоевал путевку в полуфинал.

Победу лондонскому клубу принесли голы Жоржиньо и автогол Понтуса Янссона.

"Брентфорд" – "Челси" - 0:2 (0:0)
Голы: Янссон, 80 (автогол) - 0:1, Жоржиньо, 85 (с пенальти) - 0:2

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Янссон, Соренсен, Пиннок, Генри (Годдос, 73), Канос, Йенсен (Форсс, 81), Янельт (Нергор, 66), Баптист (Оньека, 74), Висса (Тоуни, 65), Мбемо.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Сарр, Алонсо, Саймонс (Джеймс, 65), Баркли (Канте, 76), Ковачич (Жоржиньо, 46), Сауль, Вейл (Маунт, 65), Сунсап-Белл (Пулишич, 46).

Не пропустите: Защитник ПСЖ может перейти в "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 декабря

Главные новости дня: 22 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов