"Челси" победил худшую команду АПЛ

Теги челсинорвич сити

"Челси" победил худшую команду АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде победил "Норвич" со счетом 3:1.

Победу лондонскому клубу принесли голы Трево Чалоба, Мэйсона Маунта и Кая Хавертца. В составе хозяев отличился Теему Пукки.

"Челси", набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 17 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Норвич" – "Челси" - 1:3 (0:2)
Голы: Чалоба, 3 - 0:1, Маунт, 14 - 0:2, Пукки, 69 (с пенальти) - 1:2, Хавертц, 90 - 1:3

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Циммерманн (Рупп, 46), Кабак, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу, Норманн (Рашица, 46), Пукки, Сарджент (Роу, 84).

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 46), Тиаго Силва, Кристенсен, Чалоба, Сауль, Ковачич (Канте, 85), Жоржиньо, Маунт, Хавертц, Вернер (Лукаку, 86).

Не пропустите: "Челси" грозит серьезное наказание из-за Абрамовича. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 марта

Главные новости дня: 10 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов