"Челси" победил худшую команду АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде победил "Норвич" со счетом 3:1.

Победу лондонскому клубу принесли голы Трево Чалоба, Мэйсона Маунта и Кая Хавертца. В составе хозяев отличился Теему Пукки.

"Челси", набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 17 очками остался на последней, 20-й позиции.

"Норвич" – "Челси" - 1:3 (0:2)

Голы: Чалоба, 3 - 0:1, Маунт, 14 - 0:2, Пукки, 69 (с пенальти) - 1:2, Хавертц, 90 - 1:3

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Циммерманн (Рупп, 46), Кабак, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу, Норманн (Рашица, 46), Пукки, Сарджент (Роу, 84).

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 46), Тиаго Силва, Кристенсен, Чалоба, Сауль, Ковачич (Канте, 85), Жоржиньо, Маунт, Хавертц, Вернер (Лукаку, 86).

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