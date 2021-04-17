"Челси" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии

В матче 1/2 финала Кубка Англии "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0 и завоевал путевку в финал. Единственный гол в начале второго тайма забил Хаким Зиеш.

В финале лондонский клуб сыграет с победителем пары "Лестер" - "Саутгемптон".

"Челси" – "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Зиеш, 55 - 1:0

"Челси": Аррисабалага, Чилуэлл, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Маунт (Пулишич, 70), Канте, Зиеш (Эмерсон, 79), Жоржиньо, Тиаго Силва (Зума, 88), Вернер (Хавертц, 79).

"Манчестер Сити": Стеффен, Рубен Диаш, Менди, Лапорт, Жоау Канселу, Родри, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 48), Ферран Торрес (Гюндоган, 64), Габриэл Жезус.

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