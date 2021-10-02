"Челси" победил "Саутгемптон" и другие результаты 7-го тура АПЛ

Теги челсисаутгемптонбернлинорвич ситилидс юнайтедвулверхэмптонуотфордньюкасл юнайтед

"Челси" победил "Саутгемптон" и другие результаты 7-го тура АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 7-го тура чемпионата Англии состоялись ещё четыре матча.

"Челси", "Лидс" и "Вулверхэмптон" выиграли свои домашние встречи, а в поединке "Бернли" и "Норвича" была зафиксирована ничья.

"Бернли" – "Норвич" - 0:0

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Леннон (Гудмундссон, 60), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Барнс, 80), Выдра (Родригес, 35), Макнил.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис, Маклин, Ле-Мелу (Рупп, 80), Норманн, Пукки (Рашица, 80), Сарджент (Ида, 90).
 

"Челси" – "Саутгемптон" - 3:1

Голы: 1:0 – 9 Чалоба, 1:1 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 2:1 – 84 Вернер, 3:1 – 89 Чилуэлл.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Телла (Дженепо, 73), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Эльюнусси, 87), Уолкотт (Диалло, 46), Армстронг.

Удаление: Уорд-Проуз (77).
 

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 2:1

Голы: 1:0 – 20 Хван Хи Чхан, 1:1 – 41 Хендрик, 2:1 – 58 Хван Хи Чхан.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Траоре, 90), Хименес, Тринкау (Дендонкер, 86).

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Мерфи, 70), Кларк, Фернандес, Альмирон (Гэйл, 77), Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Уиллок (Хендрик, 36), Сен-Максимен, Жоэлинтон.
 

"Лидс" – "Уотфорд" - 1:0

Гол: 1:0 – 18 Льоренте.

"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Фирпо, Даллас (Робертс, 78), Клих (Стрейк, 90), Филлипс, Шеклтон, Рафинья, Родриго, Джеймс.

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Трост-Эконг, Сьерральта (Кабаселе, 68), Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 59), Кинг (Сема, 45), Деннис, Сарр.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби

"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов