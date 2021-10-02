"Челси" победил "Саутгемптон" и другие результаты 7-го тура АПЛ
Фото твиттер АПЛ
В рамках 7-го тура чемпионата Англии состоялись ещё четыре матча.
"Челси", "Лидс" и "Вулверхэмптон" выиграли свои домашние встречи, а в поединке "Бернли" и "Норвича" была зафиксирована ничья.
"Бернли" – "Норвич" - 0:0
"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Леннон (Гудмундссон, 60), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Барнс, 80), Выдра (Родригес, 35), Макнил.
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис, Маклин, Ле-Мелу (Рупп, 80), Норманн, Пукки (Рашица, 80), Сарджент (Ида, 90).
"Челси" – "Саутгемптон" - 3:1
Голы: 1:0 – 9 Чалоба, 1:1 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 2:1 – 84 Вернер, 3:1 – 89 Чилуэлл.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).
"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Телла (Дженепо, 73), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Эльюнусси, 87), Уолкотт (Диалло, 46), Армстронг.
Удаление: Уорд-Проуз (77).
"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 2:1
Голы: 1:0 – 20 Хван Хи Чхан, 1:1 – 41 Хендрик, 2:1 – 58 Хван Хи Чхан.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Траоре, 90), Хименес, Тринкау (Дендонкер, 86).
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Мерфи, 70), Кларк, Фернандес, Альмирон (Гэйл, 77), Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Уиллок (Хендрик, 36), Сен-Максимен, Жоэлинтон.
"Лидс" – "Уотфорд" - 1:0
Гол: 1:0 – 18 Льоренте.
"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Фирпо, Даллас (Робертс, 78), Клих (Стрейк, 90), Филлипс, Шеклтон, Рафинья, Родриго, Джеймс.
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Трост-Эконг, Сьерральта (Кабаселе, 68), Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 59), Кинг (Сема, 45), Деннис, Сарр.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ройс стал автором уникального достижения
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги
-
"Крылья Советов" нанесли неожиданное поражение московскому "Динамо"
-
"Реал" и "Бавария" поспорят за защитника "Челси"
-
Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре
Лента новостей
-
ЦСКА и "Краснодар" не выявили победителя, "Химки" сыграли вничью с "Арсеналом"
-
"Ювентус" вырвал победу в туринском дерби
-
Роналду играет в щитках с собственным изображением
-
"Рома" объявила о продлении контракта с Пеллегрини
-
"Севилья" нацелилась на Шомуродова
-
"Монпелье" и "Страсбур" сыграли вничью в 9-м туре Лиги 1
-
Анчелотти исключил свою работу в "Барселоне"
-
Ройс стал автором уникального достижения
-
"Реал" готов продлить контракт с Модричем
-
Гол Бабы принёс "Мальорке" три очка в поединке с "Леванте"
-
"Челси" победил "Саутгемптон" и другие результаты 7-го тура АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги
-
"Крылья Советов" нанесли неожиданное поражение московскому "Динамо"
-
"Салернитана" одолела "Дженоа" в 7-м туре Серии А
-
"Бросил вёсла и перестал играть": Дюпин жёстко раскритиковал Хвичу после поражения "Рубина" от "Нижнего Новгорода"
-
Роналду провёл 200-й матч в АПЛ
-
"Реал" и "Бавария" поспорят за защитника "Челси"
-
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Нижнего Новгорода"
-
"Осасуна" дожала "Райо Вальекано"
-
Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18