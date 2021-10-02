"Челси" победил "Саутгемптон" и другие результаты 7-го тура АПЛ

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В рамках 7-го тура чемпионата Англии состоялись ещё четыре матча.

"Челси", "Лидс" и "Вулверхэмптон" выиграли свои домашние встречи, а в поединке "Бернли" и "Норвича" была зафиксирована ничья.

"Бернли" – "Норвич" - 0:0

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Коллинз, Тэйлор, Леннон (Гудмундссон, 60), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Барнс, 80), Выдра (Родригес, 35), Макнил.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис, Маклин, Ле-Мелу (Рупп, 80), Норманн, Пукки (Рашица, 80), Сарджент (Ида, 90).



"Челси" – "Саутгемптон" - 3:1

Голы: 1:0 – 9 Чалоба, 1:1 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 2:1 – 84 Вернер, 3:1 – 89 Чилуэлл.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 73), Лофтус-Чик (Баркли, 83), Лукаку, Вернер, Хадсон-Одои (Маунт, 65).

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Телла (Дженепо, 73), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Эльюнусси, 87), Уолкотт (Диалло, 46), Армстронг.

Удаление: Уорд-Проуз (77).



"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 2:1

Голы: 1:0 – 20 Хван Хи Чхан, 1:1 – 41 Хендрик, 2:1 – 58 Хван Хи Чхан.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Траоре, 90), Хименес, Тринкау (Дендонкер, 86).

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Мерфи, 70), Кларк, Фернандес, Альмирон (Гэйл, 77), Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Уиллок (Хендрик, 36), Сен-Максимен, Жоэлинтон.



"Лидс" – "Уотфорд" - 1:0

Гол: 1:0 – 18 Льоренте.

"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Фирпо, Даллас (Робертс, 78), Клих (Стрейк, 90), Филлипс, Шеклтон, Рафинья, Родриго, Джеймс.

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Трост-Эконг, Сьерральта (Кабаселе, 68), Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 59), Кинг (Сема, 45), Деннис, Сарр.

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