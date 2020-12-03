"Челси" победил в четырёх матчах ЛЧ подряд впервые с сезона, в котором команда выиграла турнир

Лондонский "Челси" добыл победу в четвёртой подряд встрече Лиги Чемпионов, разгромив "Севилью" со счётом 4:0.

Как сообщает Opta, это лучшая серия "синих" в главном еврокубке за последние 9 лет.

В сезоне 2011/12 "Челси" также выиграл четыре матча подряд в ЛЧ и в итоге стал триумфатором турнира.

В текущем розыгрыше команда Фрэнка Лэмпарда досрочно заняла первое место в группе Лиги Чемпионов.

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