"Челси" победил в пятом матче подряд, обыграв "Ньюкасл"
В рамках 9-го тура АПЛ лондонский "Челси" на выезде справился с "Ньюкаслом".
"Синие" выиграли со счётом 2:0 благодаря автоголу Федерико Фернандеса и забитому мячу Тэмми Абрахама.
Столичная команда одержала победу в пятом матче подряд во всех турнирах.
"Ньюкасл" – "Челси" - 0:2
Голы: 0:1 – 10, автогол Фернандес, 0:2 – 65 Абрахам.
"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс (Шер, 46), Льюис, Фернандес, Манкильо (Альмирон, 65), Лонгстафф, Хэйден, Сен-Максимен (Кэрролл, 74), Мерфи, Кларк, Жоэлинтон.
"Челси": Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 82), Джеймс, Ковачич, Маунт, Канте, Зиеш (Жиру, 87), Вернер (Хадсон-Одои, 76), Абрахам.
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