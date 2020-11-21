"Челси" победил в пятом матче подряд, обыграв "Ньюкасл"

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"Челси" победил в пятом матче подряд, обыграв "Ньюкасл"

В рамках 9-го тура АПЛ лондонский "Челси" на выезде справился с "Ньюкаслом".

"Синие" выиграли со счётом 2:0 благодаря автоголу Федерико Фернандеса и забитому мячу Тэмми Абрахама.

Столичная команда одержала победу в пятом матче подряд во всех турнирах.

"Ньюкасл" – "Челси" - 0:2

Голы: 0:1 – 10, автогол Фернандес, 0:2 – 65 Абрахам.

"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс (Шер, 46), Льюис, Фернандес, Манкильо (Альмирон, 65), Лонгстафф, Хэйден, Сен-Максимен (Кэрролл, 74), Мерфи, Кларк, Жоэлинтон.

"Челси": Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 82), Джеймс, Ковачич, Маунт, Канте, Зиеш (Жиру, 87), Вернер (Хадсон-Одои, 76), Абрахам.

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