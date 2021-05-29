"Челси" - победитель Лиги Чемпионов 2020/21

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"Челси" - победитель Лиги Чемпионов 2020/21Фото: сайт УЕФА

В финале Лиги Чемпионов "Челси" одержал победу над "Манчестер Сити".

Единственный гол в матче забил хавбек "синих" Кай Хаверц.

Отметим, что для "Челси" это вторая победа в самом престижном европейском турнире.

"Манчестер Сити" - "Челси" 0:1

Гол: Хаверц, 42 - 0:1  

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.

"Челси": Менди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хавертц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).

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