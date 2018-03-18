"Челси" побеждал "Лестер" в 12 из последних 15 матчей

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Челси" в гостях сыграет с "Лестером".

Стоит отметить, что лондонский клуб одержал 12 побед в 15 последних матчах с "Лестером". "Лисы" выиграли лишь однажды и еще два раза была зафиксирована ничья.

Матч "Лестер" - "Челси" состоится сегодня, 18 марта и начнется в 19:30 мск.

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