"Челси" поборется с "Барселоной" за форварда "Боруссии"

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"Челси" поборется с "Барселоной" за форварда "Боруссии"

"Челси" вступил в борьбу за шведского нападающего дортмундской "Боруссии" Александеру Исаку, сообщает Football Oranje.

По сведениям издания, представители английского клуба следили за игрой Исака в матче чемпионата Нидерландов "Виллем II" - "Аякс" (1:4). Также форвардом интересуется "Барселона". Впрочем, приобрести игрока "Челси" будет непросто, так как на клуб наложен трансферный запрет.

В нынешнем сезоне 19-летний Исак выступает за "Виллема II" на правах аренды, провел за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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