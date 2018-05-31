"Челси" поборется с "Реалом" за Алиссона

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"Челси" поборется с "Реалом" за Алиссона

"Челси" проявляет интерес к бразильскому вратарю "Ромы" Алиссону, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Лондонцы оценивают бразильца в качестве замены Тибо Куртуа, который решил сменить клуб.

Ранее сообщалось, что 26-летний Алиссон также входит в сферу интересов "Ливерпуля" и "Реала".

Не пропустите: "Реал" достиг соглашения по своему первому громкому трансферу стоимостью 90 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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