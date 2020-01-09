"Челси" поборется за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

На полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша появился третий претендент из АПЛ, сообщает Sky Sports.

Перспективным португальцем вслед за "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом" заинтересовался лондонский "Челси".

"Синие" готовы арендовать 21-летнего португальца до лета 2021 года с обязательством выкупа за 65 миллионов евро при условии, что он примет участие хотя бы в половине матчей за полтора сезона.

В текущем сезоне Фернандеш провёл за "Бенфику" 13 игр и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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