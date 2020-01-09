"Челси" поборется за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги челсибенфикажедсон фернандештрансферы

"Челси" поборется за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

На полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша появился третий претендент из АПЛ, сообщает Sky Sports.

Перспективным португальцем вслед за "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом" заинтересовался лондонский "Челси".

"Синие" готовы арендовать 21-летнего португальца до лета 2021 года с обязательством выкупа за 65 миллионов евро при условии, что он примет участие хотя бы в половине матчей за полтора сезона.

В текущем сезоне Фернандеш провёл за "Бенфику" 13 игр и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" хочет купить форварда "Метца" Диалло за 20 млн евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко

"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Осипенко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов