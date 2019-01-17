"Челси" поборется за трансферную цель "Реала"

Лондонский "Челси" стал новым претендентом на полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает AS.

По сведениям издания, "синие" готовы составить конкуренцию мадридскому "Реалу", который считается фаворитом в борьбе за звёздного датчанина.

Напомним, что 26-летний хавбек не спешит продлевать контракт со "шпорами", истекающий в 2020 году. Поэтому лондонский клуб вынужден задуматься о продаже футболиста, чтобы впоследствии не потерять его бесплатно.

В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 27 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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