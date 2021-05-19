"Челси" почти продлил контракт с Тиаго Силвой

Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Как сообщает Фабрицио Романо, "Челси" ведет переговоры с защитником Тиаго Силвой о продлении контракта, который истекает в конце текущего сезона.

По информации источника, стороны уже близки к устной договоренности, а документы будут оформлены после финала Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ бразилец провел 22 матча, в которых забил 2 гола.

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