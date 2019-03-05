"Челси" подал апелляцию на трансферный запрет

"Челси" подал апелляцию на решение ФИФА о трансферном запрете до 2020 года, утверждает Sky Sports.

Напомним, что ранее ФИФА запретил "Челси" регистрировать новых игроков из-за нарушений на трансферном рынке. Лондонцы не могут покупать новичков в течение двух трансферных окон. Также им необходимо выплатит 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 56 баллов.

Не пропустите: Моуринью назвал причину неудачной игры Салаха в "Челси"| http://soccernews.ru