"Челси" подал апелляцию на трансферный запрет

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"Челси" подал апелляцию на трансферный запрет

"Челси" подал апелляцию на решение ФИФА о трансферном запрете до 2020 года, утверждает Sky Sports. 

Напомним, что ранее ФИФА запретил "Челси" регистрировать новых игроков из-за нарушений на трансферном рынке. Лондонцы не могут покупать новичков в течение двух трансферных окон. Также им необходимо выплатит 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.

"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 56 баллов.

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