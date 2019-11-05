"Челси" подготовил более 150 миллионов евро на три зимних трансфера

Лондонский "Челси" готов потратиться на усиление состава во время зимнего трансферного окна.

По информации The Sun, "синие" могут в январе купить троих футболистов на сумму более 150 миллионов евро.

Сообщается, что речь идёт о левом защитнике "Лестера" Бене Чилуэлле, вингере "Кристал Пэлас" Уилфриде Заа и форварде "РБ Лейпциг" Тимо Вернере.

Дело осталось за малым - дождаться рассмотрения апелляции Спортивным арбитражным судом 20 ноября. На сегодняшний день трансферный бан "Челси" всё ещё действует.

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