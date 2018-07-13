"Челси" поднял цену на Азара

"Челси" определился с ценой на бельгийского полузащитника "Реала" Эдена Азара, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб хочет получить за футболиста не менее 200 миллионов евро. Сам хавбек уже не раз намекал о своем желании перейти в "Реал".

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 27-летнего Азара 170 миллионов евро. Также им интересуется "Барселона".

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