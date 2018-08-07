"Челси" поднял цену на Куртуа

Лондонский "Челси" поднял цену на своего голкипера Тибо Куртуа, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям издания, "аристократы" намерены затребовать за бельгийца от королевского клуба не 40 миллионов евро, о которых велась речь ранее, а на 15 миллионов евро больше.

В прошлом сезоне Куртуа пропустил 47 мячей в 46 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" обновит трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru