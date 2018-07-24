"Челси" поднял цену на Виллиана

Лондонский "Челси" поднял цену на своего вингера Виллиана, информирует Sky Sports News.

Так, по сведениям источника, "аристократы" будут готовы пойти на продажу бразильца, если получат по нему предложение в размере 80-ти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб Романа Абрамовича готов расстаться с 29-летним игроком за сумму в 75 миллионов евро. Не устроило "Челси" и предложение каталонской "Барселоны" по игроку в размере 72-х миллионов евро. | soccernews.ru