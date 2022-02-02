"Челси" подписал 18-летнего таланта

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"Челси" подписал 18-летнего таланта

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Нападающий "Чарльтона" Мэйсон Берстоу перешел в "Челси", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Ближайшие полгода форвард будет выступать за "Чарльтон" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 18-летний Берстоу провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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