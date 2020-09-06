"Челси" подписал английского таланта

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"Челси" подписал английского таланта

Вратарь "Бертона" Тедди Шерман-Лоу перешел в лондонский "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются. В следующем сезоне голкипер будет выступать за "Бертон" на правах аренды.

"Невероятно, что все случилось настолько быстро. "Бертон" помог мне вырасти, поэтому теперь у меня начинается новый этап. Надеюсь, что смогу продолжить прогрессировать в "Челси". Рад, что перехожу в такой большой клуб", - сказал Шерман Лоу.

17-летний Шерман-Лоу является воспитанником "Бертона".

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